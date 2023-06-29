Самую маленькую сумочку в мире продали на аукционе

CNN: миниатюрная сумочка менее 0,03 дюйма в ширину была продана на онлайн-аукционе за более чем $63 тыс. Флуоресцентная желтовато-зеленая сумка основана на популярном дизайне Louis Vuitton, передает телеканал «Известия». Работа выполнена нью-йоркским художественным коллективом, а не самим люксовым брендом. Сумочка настолько мала, что едва заметна человеческому глазу.

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