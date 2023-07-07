В одном окне: ценообразование ритуальных услуг в РФ сделают прозрачным

Ценообразование на ритуальные услуги в регионах сделают прозрачным. До 1 сентября каждый субъект должен создать реестр организаций и предпринимателей, которые будут иметь право на их оказание. Эта информация будет размещена на государственных интернет-порталах с указанием стоимости, рассказали «Известиям» источники в Минцифры и подтвердили в ФАС. Инициативу поддерживают в комитетах Госдумы по ЖКХ и экономической политике. Депутаты считают, что это поможет вывести рынок из тени. По мнению экспертов, бизнес всегда сможет скорректировать цены в свою пользу .

Вывести из тени

В регионах России до 1 сентября должны появиться реестры организаций и предпринимателей, которые будут иметь право на оказание ритуальных услуг и похорон. Они должны быть размещены на сайтах государственной и муниципальной власти. После этого такой вид деятельности должен будет осуществляться в режиме одного окна . О проведении такой работы в соответствии с Национальным планом развития конкуренции в РФ на 2021–2025 годы «Известиям» рассказали источники в Минцифры и подтвердили в ФАС.

— Указанный механизм позволит повысить прозрачность и информированность граждан о предоставляемых услугах, сократит сроки на оформление соответствующих документов , — пояснили в пресс-службе антимонопольного органа.

При этом в ФАС отметили, что вводить госрегулирование цен на ритуальные услуги не предусматривается, поскольку национальный план этого не предусматривает.

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Справка «Известий» В настоящее время похоронная отрасль регулируется законом, который был принят в 1996 году. Неоднократно в него пытались внести изменения, чтобы решить ряд проблем и повысить прозрачность работы этого бизнеса. В том числе обязать публиковать расценки на услуги, запретить медучреждениям сообщать ритуальным организациям о смерти граждан, чтобы они не могли напрямую звонить их родственникам или высылать индивидуальные прайсы. Однако до сих пор ни одно из изменений на законодательном уровне принято не было.

Как сообщили «Известиям» источники в Госдуме, введение реестров поддержал Минстрой , который также сейчас ведет работу по законодательному регулированию деятельности в отрасли .

— Безусловно, инициативу по созданию реестров нужно поддержать. Сейчас предложения по теме регулирования этой деятельности готовятся Минстроем. Эту проблему нужно решать комплексно: это и прозрачность цен, и доступность свободных мест на кладбищах, и контроль за теми, кто может оказывать населению эти услуги, ведь сейчас этим может заниматься кто угодно, в законе это никак не прописано , — подтвердила информацию зампред комитета Госдумы по ЖКХ Светлана Разворотнева.

Создание реестров также поддерживают в комитете Госдумы по экономической политике.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— Любое обеление рынка ритуальных услуг приветствуется . Такую инициативу по созданию реестров можно только поддержать. Безусловно, публикация цен будет способствовать прозрачности рынка, так как сегодня на нем по-прежнему существует достаточно большой теневой сегмент бизнеса , — пояснил «Известиям» зампред комитета Артем Кирьянов.

При этом депутат обратил внимание, что это непростые услуги, которые люди получают в очень трудные минуты , прощаясь со своими близкими.

— Поэтому, конечно, тут всё должно работать с точки зрения законности и человечности. Например, чтобы не было навязчивых звонков от недобросовестных предпринимателей, которые таким образом пытаются заработать . С этой точки зрения реестр — одна из тех мер, которая будет полезна для рынка, хотя она не решит все проблемы , — отметил депутат.

Он напомнил, что в 2022 году парламентарии внесли в Госдуму новый закон о единых требованиях в сфере оказания ритуальных услуг. Им в том числе предлагается выдавать юрлицам и индивидуальным предпринимателям разрешения на осуществление похоронной деятельности уполномоченным органом в этой сфере через госуслуги. Такие организации внесут в специальный реестр, а для недобросовестных компаний будет создан отдельный черный список.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

— Его рассмотрение было отложено из-за появления более важных приоритетов: поддержки граждан, которые участвуют в СВО, решения экономических проблем, которые возникли из-за санкций. Но думаю, что мы вернемся к его рассмотрению, — пояснил депутат.

«Известия» направили запросы в Минстрой и Минцифры с просьбой прокомментировать выполнение пунктов Национального плана развития конкуренции до 2025 года.

Поможет или нет

Представители бизнеса и эксперты отнеслись к инициативе по-разному.

— Не думаю, что этот реестр будет как-то влиять на ценообразование и сделает его прозрачным, ведь ритуальные услуги — не одинаковый продукт. Даже если бизнес обяжут публиковать их стоимость, это не изменит ситуацию . Кто-то просто что-то не допишет в прайсе, — пояснила «Известиям» председатель правления ассоциации «Башритуал» Галина Рублева.

По ее словам, если посмотреть многие столичные сайты с ритуальными услугами, то может показаться, что похоронить человека в Москве сейчас дешевле, чем в Башкирии, но на самом деле это не так.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— Но понять это сразу может только специалист, знакомый с отраслью. Человек заходит на сайт фирмы, выбирает какую-то услугу, а потом оказывается, что, например, в нее включена машина, но нет копки могилы и бригады, которая будет нести гроб . А вам на это говорят: «Мы же не знаем, вдруг вы захотите кремирование умершего, мы это не можем учесть», — пояснила представитель бизнеса.

Юрист в ритуальной сфере Елизавета Потемкина считает, что создание общедоступного реестра будет полезно для населения и самих ритуальных организаций (например, производителей ритуальной продукции, которые ищут надежных партнеров для поставок), но при выполнении ряда условий .

— Во-первых, при создании таких реестров в открытом доступе обязательно должны быть размещены цены всех участников рынка: и государственных, и муниципальных, и бизнеса. Чтобы все прайсы на ритуальные услуги, похоронные принадлежности были в открытом доступе . Во-вторых, важно, кто будет вести эти реестры. Если мы говорим о добросовестной конкуренции, то их должна составлять либо сама ФАС, либо ее региональные управления, либо департамент/отдел в мэрии, не связанный с похоронным бизнесом , то есть не курирующий государственную или муниципальную специализированную службу, оказывающую ритуальные услуги, — пояснила эксперт.

По ее словам, это необходимо, чтобы у структуры, которая отвечает за ведение этого реестра, не было рычага по выдавливанию с рынка предпринимателей, которые составляют конкуренцию государственным или муниципальным организациям по оказанию ритуальных услуг . При создании реестров необходимо соблюсти нейтралитет: чтобы государственная или муниципальная ритуальная служба не пользовалась своим административным ресурсом — связями с курирующим ее департаментом мэрии для исключения частных ритуальных компаний из списка по своему усмотрению, считает эксперт.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Председатель профсоюза работников сферы ритуальных услуг Москвы Антон Авдеев, напротив, считает, что инициатива вряд ли поможет сделать услуги рынка прозрачными из-за роста курса валюты и нестабильности в экономике .

— Я не знаком с поручением по созданию таких реестров, думаю, что об этом не знают и большинство предпринимателей. Но в нынешних экономических условиях этот механизм работать не будет, даже если его удастся создать в каких-то регионах, — пояснил он «Известиям».

По его словам, стоимость ритуальных услуг и предметов из-за инфляции и нестабильности постоянно меняется .

— Например, только в ГБУ «Ритуал» свыше 5 тыс. наименований товаров, каждый квартал их стоимость корректируется. Кто будет делать на уровне органов власти совершенно сумасшедшую работу, чтобы это всё контролировать? — отметил Антон Авдеев.

Фото: ТАСС/Евгений Курсков

«Известия» направили запрос в ГБУ «Ритуал» и другим представителям отрасли с просьбой дать свою оценку появления нового механизма.