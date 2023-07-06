В крови у местоблюстителя патриарха Грузии обнаружили тяжелые металлы, об этом в четверг, 6 июля, сообщил грузинский телеканал Rustavi 2.

Обнаруженные металлы в крови говорят о том, что его могли отравить.

В течение последнего месяца епископ чувствовал себя плохо — особенно тяжелым было его состояние неделю назад. По данным телеканала, проведено исследование, которое показало, что в его организме найдено «не одно подозрительное вещество». Патриархат Грузии предполагает, что владыку «поэтапно отравляли».

В патриархии эту информацию не подтвердили и не опровергли. О состоянии здоровья и местонахождении епископа Шио неизвестно.

Священный Синод Грузинской православной церкви объявил в 2018 году митрополита Шио местоблюстителем Католикоса-Патриарха Грузии. Он проводил литургии вместо патриарха Илии Второго, поскольку в силу возраста последний редко появляется на публике.