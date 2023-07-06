Суд перевел под домашний арест экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя

Бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя в среду, 5 июля, перевели под домашний арест по решению пятого апелляционного суда в Новосибирске. Об этом в четверг, 6 июля, сообщил адвокат обвиняемого «РИА Новости».

Ранее вынесенное постановление Красноярского краевого суда о продлении Митволю срока содержания под стражей суд признал «незаконным и необоснованным». Он также подчеркнул, что предыдущее постановление было принято вопреки вступившему в силу указу президента России Владимира Путина о внесении изменений в УК РФ.

Митволь был арестован 10 июня 2022 года. Его задержали по делу о хищении 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. Вместе с ним обвиняется и экс-глава краевого транспортного управления и министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.

31 мая 2023 года ФСБ завершила расследование уголовного дела в отношении Митволя. В органах сообщили, что материалы направят прокурору Красноярского края.

В 2019 году Митволь курировал проектирование метрополитена в Красноярске, который жителям города обещают построить с 1990-х годов. Деньги, выделенные на строительство подземки краевым трестом инженерно-строительных изысканий, председателем совета директоров которой являлся бывший чиновник, исчезли.

Олег Митволь занимал должность заместителя руководителя Росприроднадзора с 2004 по 2009 год. Также он был префектом Северного административного округа Москвы в 2009–2010 годах.