Обвиняемому в хищении 900 млн рублей Митволю продлили арест до 25 июля

Красноярский краевой суд продлил арест до 25 июля бывшему заместителю главы Росприроднадзора Олегу Митволю, обвиняемому в хищении 900 млн рублей. Об этом 4 июля сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Согласно решению суда, во время заключения он пробудет в следственный изоляторе, говорится в Telegram-канале ведомства.

Митволь был арестован 10 июня 2022 года. Его задержали по делу о хищении 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. Вместе с ним обвиняется и экс-глава краевого транспортного управления и министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.

31 мая 2023 года ФСБ завершила расследование уголовного дела в отношении Митволя. В органах сообщили, что материалы направят прокурору Красноярского края.

В 2019 году Митволь курировал проектирование метрополитена в Красноярске, который жителям города обещают построить с 1990-х годов. Деньги, выделенные на строительство подземки краевым трестом инженерно-строительных изысканий, председателем совета директоров которой являлся бывший чиновник, исчезли.

Олег Митволь занимал должность заместителя руководителя Росприроднадзора с 2004 по 2009 год. Также он был префектом Северного административного округа Москвы в 2009–2010 годах.