ФСБ завершила расследование дела Митволя о хищении 900 млн рублей

ФСБ завершила расследование уголовного дела в отношении председателя совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя, арестованного по обвинению в мошенничестве. Об этом в среду, 31 мая, сообщили в правоохранительных органах.

«После ознакомления с материалами обвиняемыми и их защитниками дело будет направлено прокурору Красноярского края для дальнейшей передачи в суд в случае утверждения надзорным ведомством обвинительного заключения», — рассказал в органах ТАСС.

Митволь был арестован 10 июня 2022 года решением Красноярского краевого суда. Его арест был связан с делом о хищении 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. Также по делу вместе с Митволем проходят экс-глава краевого транспортного управления и министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.

В 2019 году Митволь был куратором проектировки метрополитена в Красноярске, который жителям города обещают построить с 1990-х годов. Деньги, выделенные на строительство подземки проектной организации «ТИСИЗ», председателем совета директоров которой являлся бывший чиновник, исчезли.

По информации «Известий», правоохранители задержали Митволя в аэропорту Внуково в тот же день, когда он собирался вылететь на отдых в Турцию. В отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Олег Митволь занимал должность заместителя руководителя Росприроднадзора с 2004 по 2009 год. Был префектом Северного административного округа Москвы в 2009–2010 годах.