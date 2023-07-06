Вассерман опроверг информацию о проблемах со здоровьем

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман опроверг информацию о своей экстренной госпитализации. Соответствующее сообщение он опубликовал 6 июля на своей странице «ВКонтакте».

«Сейчас в ряде телеграм-каналов появилась информация о моей якобы экстренной госпитализации. Не дождетесь! Жив-здоров, чего и вам желаю. Всего лишь плановая диагностика», — написал Вассерман.

6 июля в Сети распространилась информация о том, что Вассермана экстренно госпитализировали в состоянии средней тяжести. Сообщается, что у депутата диагностировали сахарный диабет с осложнениями. Также он передвигается в кресле-каталке.

Позже стало известно, что Вассерману подтвердили сахарный диабет второго типа, из-за чего он должен пробыть в больнице. Однако 70-летний депутат сообщил, что не хочет госпитализироваться из-за плотного рабочего графика, но, «если придется, то останется».