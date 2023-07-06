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Названы самые подешевевшие зарубежные авианаправления

«Яндекс Путешествия»: в июне сильнее всего подешевели авиабилеты в Азербайджан, ОАЭ, Турцию
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Фото: Global Look Press/Florian Kopp
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В июне 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го по целому ряду зарубежных направлений подешевели перелеты в обе стороны, сообщили «Известиям» в сервисе «Яндекс Путешествия». Так, сильнее всего цены снизились на авиапутешествия в Азербайджан (-23%), ОАЭ (-20%) и Турцию (-14%).

«Ключевая причина снижения стоимости авиабилетов — дополнительные рейсы из России в Турцию, Азербайджан, ОАЭ и ряд других стран, появившиеся в период с конца апреля до июня этого года», — объяснили эксперты.

Упала стоимость перелетов в крупнейшие города как в этих государствах, так и еще нескольких направлений. По информации сервиса, перелет Москва — Дубай — Москва подешевел на 32%, Москва — Астана — Москва — на 27%, цена полета из столицы РФ в Стамбул и обратно снизилась на 24% (30,9 тысяч рублей в июне 2023 против 40,8 тысяч в июне 2022), из Москвы в Баку и обратно — на 23%, Москва — Ереван — Москва — на 13%.

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Самым дешевым зарубежным направлением июля стали ОАЭ

Ранее, 30 июня, в «Яндекс Путешествиях» сообщили «Известиям», что лидером по росту спроса россиян среди зарубежных направлений в июне стал Азербайджан. Так, в первом месяце лета 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го интерес к поездкам в эту страну вырос на 249%.

18 июня сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал, что самым популярным направлением для семейных поездок в РФ среди опрошенных туристов стали: Санкт-Петербург, Адлер, Москва, Эсто-Садок,Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Анапа, Калининград и Владивосток.

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