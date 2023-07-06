В Минтруде назвали возможную причину роста продолжительности рабочей недели

К росту средней продолжительности рабочей недели мог привести большой дефицит кадров в инженерии и обрабатывающей промышленности. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков во время рабочей поездки в Кемеровскую область 6 июля.

Таким образом он прокомментировал ранее опубликованное исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата о том, что продолжительность рабочей недели в I квартале 2023 года выросла до рекордного показателя в 38,5 часа.

Котяков объяснил, что к росту привел дефицит кадров, который наблюдается в инженерной отрасли и в обрабатывающей промышленности.

«Предприятия, имея достаточно большие объемы заказов, предлагают своим сотрудникам за дополнительную плату осуществлять более длительный трудовой день либо переходить на шестидневную рабочую неделю», — рассказал он.

По его словам, подобная ситуация могла сложиться в нескольких регионах страны.

Как в свою очередь 3 июля объяснил директор по развитию «Авито Работа» Дмитрий Пучков «Известиям», увеличение продолжительности трудовой недели россиян во многом обусловлено наращиванием производственных мощностей в разных отраслях и оптимизацией бизнес-процессов. Про его словам, в условиях высокого спроса на персонал работодатели заинтересованы в максимизации эффективности рабочих процессов, а для этого они перераспределяют нагрузку на персонал.