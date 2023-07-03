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Эксперт объяснил увеличение продолжительности трудовой недели в РФ

Эксперт Пучков: увеличение трудовой недели В РФ связано с оптимизацией бизнес-процессов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Увеличение продолжительности трудовой недели россиян до рекордного уровня во многом обусловлено наращиванием производственных мощностей в разных отраслях и оптимизацией бизнес-процессов. Такое мнение в разговоре с «Известиями» 3 июля высказал директор по развитию «Авито Работа» Дмитрий Пучков.

Ранее в этот день аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza опубликовала исследование на основе данных Росстата за первый квартал 2023 года, согласно которому, продолжительность трудовой недели россиян выросла до рекордного уровня — 38,5 ч. Отмечалось, что причинами рекорда в этом году могли стать дефицит кадров и переход отдельных предприятий на работу в несколько смен.

«В условиях высокого спроса на персонал работодатели заинтересованы в максимизации эффективности рабочих процессов. Для этого они перераспределяют нагрузку на персонал, а также начинают предлагать различные форматы занятости», — прокомментировал результаты исследования Пучков.

Он привел данные «Авито Работы», согласно которым, число вакансий с частичной занятостью в июне 2023 выросло в 2,5 раза в сравнении с прошлым годом, а число удаленных вакансий — вдвое. По его словам, больше половины (53%) россиян сейчас совмещают основную работу и подработку, а с распространением вакансий с удаленной и частичность занятостью, тренд продолжит нарастать.

К отраслям, где ощущается наибольший спрос на сотрудников, он отнес промышленность и сельское хозяйство.

«В части компаний упразднили сокращенный рабочий день по пятницам. Согласно нашему недавнему исследованию, на июнь 2023 года у 60% работающих россиян пятница — полноценный трудовой день», — продолжил Пучков.

К отраслям, в которых сотрудники работают больше других на сегодняшний день, по его словам, относятся финансовый сектор и IT-сфера.

«Дефицит кадров есть всегда и везде»
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Ранее, 22 июня, данные опроса онлайн-сервиса по управлению бизнесом «Битрикс24» показали, что почти половина (45%) работников в России считает лето самым тяжелым для работы периодом. При этом 43% российских сотрудников заявили, что самый сложный для работы день — понедельник. Следующими по сложности идут пятница (18%) и воскресенье (12%).

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