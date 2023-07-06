Мэр Междуреченска объявил вознаграждение за данные о пропавших в тайге детях

Мэр Междуреченска Кемеровской области Сергей Перепилищенко объявил вознаграждение за информацию о местонахождении трех пропавших в тайге в Кузбассе детей. Об этом мэр написал в соцсети «ВКонтакте» в четверг, 6 июля.

«Дорогие междуреченцы и гости нашего города! Мы продолжаем поиск пропавших подростков. Детей нужно найти. Я прошу всех, кто что-либо видел, слышал или знает об их местонахождении, сообщить нам за вознаграждение», — заявил градоначальник на своей странице.

28 июня в полицию поступило сообщение о том, что три мальчика 13, 14 и 15 лет пропали в тайге. В составе туристической группы они спускались с пика Поднебесный. Подростки продвинулись вперед основной группы, но к лагерю так и не вышли.

В поисках задействованы сотрудники полиции и других экстренных служб. Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетних. Сотрудниками следственных органов проверяются все возможные версии исчезновения мальчиков. Следственное управление Следственного комитета (СК) России по Кемеровской области опровергло версию о побеге подростков из туристической группы.