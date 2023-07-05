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СК не подтвердил версию о побеге подростков из тургруппы в Кузбассе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Версия о побеге подростков из туристической группы, которых ищут в Кузбассе с 28 июня, не нашла объективного подтверждения, сообщает управление Следственного комитета (СК) РФ по Кемеровской области 5 июля.

28 июня при спуске с пика Поднебесный в Междуреченском районе три подростка в возрасте 13, 14 и 15 лет ушли вперед от тургруппы и пропали. Было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетних.

Сотрудниками следственных органов проверяются все возможные версии исчезновения мальчиков, в том числе распространенную в СМИ о намеренном бегстве подростков.

«В настоящее время данная версия не нашла объективного подтверждения», — уточняется в сообщении на сайте регионального СК.

Поиски подростков продолжаются.

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Ранее, 2 июля, стало известно об исчезновении альпиниста в горах Северной Осетии. Мужчина совершал восхождение на вершину Казбека в составе группы из трех человек, зарегистрирована в МЧС России она не была. Альпинист отстал от товарищей, сказав, что догонит их, однако так и не появился в назначенном месте.

На следующий день, 3 июля, группа спасателей облетела склон горы, так как погодные условия не позволили высадиться на плато. Позднее к ним присоединилась еще одна группа. Поиски альпиниста продолжаются.

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