СК не подтвердил версию о побеге подростков из тургруппы в Кузбассе
Версия о побеге подростков из туристической группы, которых ищут в Кузбассе с 28 июня, не нашла объективного подтверждения, сообщает управление Следственного комитета (СК) РФ по Кемеровской области 5 июля.
28 июня при спуске с пика Поднебесный в Междуреченском районе три подростка в возрасте 13, 14 и 15 лет ушли вперед от тургруппы и пропали. Было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетних.
Сотрудниками следственных органов проверяются все возможные версии исчезновения мальчиков, в том числе распространенную в СМИ о намеренном бегстве подростков.
«В настоящее время данная версия не нашла объективного подтверждения», — уточняется в сообщении на сайте регионального СК.
Поиски подростков продолжаются.
Ранее, 2 июля, стало известно об исчезновении альпиниста в горах Северной Осетии. Мужчина совершал восхождение на вершину Казбека в составе группы из трех человек, зарегистрирована в МЧС России она не была. Альпинист отстал от товарищей, сказав, что догонит их, однако так и не появился в назначенном месте.
На следующий день, 3 июля, группа спасателей облетела склон горы, так как погодные условия не позволили высадиться на плато. Позднее к ним присоединилась еще одна группа. Поиски альпиниста продолжаются.