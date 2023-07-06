Синоптики рассказали о погоде в Москве 6 июля
Переменная облачность, преимущественно без осадков и до 30 градусов тепла — такая погода ожидает жителей столицы 6 июля. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +28…+30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +14.
Днем прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 4–9 м/c, а ночью ожидается слабый ветер.
Атмосферное давление — 751–752 мм ртутного столба.
Ранее, 3 июля, руководитель центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что с 7 по 9 июля в Москве ожидаются ливневые дожди с грозами. Он отметил, что грозы будут сопровождаться порывами северо-западного ветра.
23 июня Шувалов спрогнозировал дождливый июль в Москве. Он заявил, что, несмотря на большее количество осадков, по температурным показателям июль в чем-то будет повторять характер погоды июня.