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Синоптики рассказали о погоде в Москве 6 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Переменная облачность, преимущественно без осадков и до 30 градусов тепла — такая погода ожидает жителей столицы 6 июля. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +28…+30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +14.

Днем прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 4–9 м/c, а ночью ожидается слабый ветер.

Атмосферное давление — 751–752 мм ртутного столба.

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Ранее, 3 июля, руководитель центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что с 7 по 9 июля в Москве ожидаются ливневые дожди с грозами. Он отметил, что грозы будут сопровождаться порывами северо-западного ветра.

23 июня Шувалов спрогнозировал дождливый июль в Москве. Он заявил, что, несмотря на большее количество осадков, по температурным показателям июль в чем-то будет повторять характер погоды июня.

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