Синоптик спрогнозировал дожди с грозами в Москве к концу недели

Синоптик Шувалов: с пятницы по воскресенье в Москве ожидаются ливни с грозами

3 июля 2023, 11:47 0

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин