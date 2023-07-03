Синоптик спрогнозировал дожди с грозами в Москве к концу недели
К концу недели, с 7 по 9 июля, в Москве ожидаются ливневые дожди с грозами, сообщил «Известиям» 3 июля руководитель центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам синоптика, в понедельник, вторник и среду жителей столицы ожидает умеренно теплая погода с температурой +23…+25 градусов. В четверг потеплеет до +26…+28, а затем характер погоды изменится.
«Согласно прогнозу, в пятницу, или, возможно, в ночь с четверга на пятницу в Москву придут кратковременные дожди ливневого характера с грозами. Они захватят выходные и будут идти преимущественно днем. При этом температура воздуха в эти дни понизится до +22…+24 градусов», — рассказал Шувалов.
Он отметил, что грозы будут сопровождаться порывами северо-западного ветра.
23 июня Шувалов спрогнозировал дождливый июль в Москве. Он заявил, что, несмотря на большее количество осадков, по температурным показателям июль в чем-то будет повторять характер погоды июня.