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В НАТО не исключили передачу Польше ядерного оружия

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Фото: Global Look Press/Thierry Monasse
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Союзники по НАТО постоянно адаптируют планирование и стратегию блока. Об этом заявили «Известиям» в Североатлантическом альянсе в ответ на вопрос о возможности присоединения Варшавы к программе Nuclear Sharing, которая позволяет размещать ядерное оружие в странах, не обладающих таким потенциалом.

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«Союзники адаптируют планирование и стратегию НАТО с 2014 года. Это непрерывный процесс. Польша участвует в ядерном планировании и учениях НАТО в качестве члена Nuclear Planning Group (группа ядерного планирования)», — рассказали в альянсе.

Вместе с тем, по словам младшего научного сотрудника Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, эксперта Российского совета по международным делам Василия Климова, перспективы подключения Варшавы к Nuclear Sharing «туманные и сомнительные».

«Процесс привлечения к программе достаточно длительный и, возможно, даже не менее трудоемкий, чем вступление нового государства в Североатлантический альянс. Для участия Польше потребуется обеспечить высокие стандарты безопасности складских помещений (подземных хранилищ), чем на данный момент она не обладает», — пояснил он.

В конце июня глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил о желании Варшавы присоединиться к натовской программе Nuclear Sharing по совместному использованию ядерного оружия.

Однако для этого Польша должна получить одобрение президента Соединенных Штатов, премьер-министра Великобритании, а также группы ядерного планирования (NPG), куда входят все государства-участники НАТО за исключением Франции.

В настоящее время лишь три страны Североатлантического альянса официально считаются членами «ядерного клуба» — США, Соединенное Королевство и Франция. При этом на шести объектах в пяти европейских странах НАТО расположены американские термоядерные бомбы В61: в Бельгии, на двух в Италии, в Нидерландах, Турции и ФРГ. Общее число этих боеприпасов — примерно 100 единиц.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

НАТО или не надо: в альянсе не исключили размещения в Польше ядерного оружия

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