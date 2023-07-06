В Приднестровье отвергли предложение ОБСЕ убрать российских миротворцев

Призывы заменить миротворческую миссию в Приднестровье на «многостороннюю гражданскую миссию» воспроизводят старые нарративы стран Запада и не имеют объективных оснований для исполнения, заявили «Известиям» в министерстве иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

«Попытка оправдать такой шаг «отражением реальных потребностей на местах» — откровенная спекуляция, поскольку население и Приднестровья, и Молдовы в первую очередь желает сохранения мира и стабильности, и как раз существующая миротворческая миссия под эгидой Российской Федерации блестяще справляется с этой задачей на протяжении более трех десятилетий», — отметили в МИД республики.

Сама ОБСЕ не заявляла о планах отозвать своих представителей в Объединенной контрольной комиссии — трехсторонней объединенной структуре миротворческих сил на территории ПМР.

«Как известно, в истории конфликта уже имеется негативный опыт работы миссии гражданских наблюдателей, которые не смогли предотвратить нападение молдавских сил на приднестровский город Бендеры, в результате чего погибли и были ранены сотни приднестровских граждан. Таким образом, ПА ОБСЕ предлагает заменить механизм, на протяжении многих лет успешно справляющийся с поставленными задачами, на формат, который однажды уже доказал свою беспомощность перед лицом угрозы вспышки насилия», — подчеркнули в ведомстве.

Подобные трансформации, с позиции приднестровских властей, возможны только после политического урегулирования молдавско-приднестровского конфликта.

Депутат приднестровского парламента Андрей Сафонов в беседе с «Известиями» сказал, что подобные инициативы, которые то и дело высказываются на Западе, «преследуют единственную цель — выдавить Россию из Приднестровья», и добавил, что он уверен, что этого не произойдет.

С 30 июня по 4 июля в Ванкувере прошло заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ, по итогам которой была принята резолюция, в числе прочего содержащая призыв к преобразованию миротворческой миссии в Приднестровье в «многостороннюю гражданскую миссию». Российская делегация не принимала участие в заседании, поскольку организаторы и принимающая сторона не смогли дать гарантии обеспечения нормального пребывания в Ванкувере, а также из-за попыток изменить регламент и разрушить консенсусный принцип принятия решений, заявил глава делегации РФ в ПА ОБСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

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Выдворение мира: почему в Приднестровье не хотят гражданской миссии ОБСЕ