Реклама
Прямой эфир
Мир
Грете Тунберг предъявили обвинение из-за отказа подчиняться полиции
Мир
Не менее 27 человек погибли при падении автобуса с обрыва в Мексике
Мир
Армения договорилась о военном сотрудничестве с Грецией и Кипром
Экономика
В Госдуме предложили запретить взимать с покупателей комиссию за возврат товара
Происшествия
Более пяти емкостей с топливом загорелись на нефтебазе в Макеевке
Происшествия
Две девушки пострадали из-за падения кабины аттракциона в Подмосковье
Происшествия
Человек погиб в ДТП с участием двух машин на Варшавском шоссе в Москве
Общество
В детском лагере под Воронежем выявили случаи острой кишечной инфекции
Общество
По факту нападения на Милашину и Немова возбуждено уголовное дело
Мир
Посол Грузии в Киеве покинет Украину 6 июля
Общество
Умер актер Театра имени Вахтангова Алексей Кузнецов
Спорт
Семь российских спортсменок попали в заявку сборной Сирии

В Приднестровье отвергли предложение ОБСЕ убрать российских миротворцев

0
Фото: Global Look Press/Omar Marques/Sopa Images
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Призывы заменить миротворческую миссию в Приднестровье на «многостороннюю гражданскую миссию» воспроизводят старые нарративы стран Запада и не имеют объективных оснований для исполнения, заявили «Известиям» в министерстве иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

Приднестровье номер два: к чему приведет конфликт Гагаузии с Кишиневом
Молдавская автономия грозится устроить новый референдум

«Попытка оправдать такой шаг «отражением реальных потребностей на местах» — откровенная спекуляция, поскольку население и Приднестровья, и Молдовы в первую очередь желает сохранения мира и стабильности, и как раз существующая миротворческая миссия под эгидой Российской Федерации блестяще справляется с этой задачей на протяжении более трех десятилетий», — отметили в МИД республики.

Сама ОБСЕ не заявляла о планах отозвать своих представителей в Объединенной контрольной комиссии — трехсторонней объединенной структуре миротворческих сил на территории ПМР.

«Как известно, в истории конфликта уже имеется негативный опыт работы миссии гражданских наблюдателей, которые не смогли предотвратить нападение молдавских сил на приднестровский город Бендеры, в результате чего погибли и были ранены сотни приднестровских граждан. Таким образом, ПА ОБСЕ предлагает заменить механизм, на протяжении многих лет успешно справляющийся с поставленными задачами, на формат, который однажды уже доказал свою беспомощность перед лицом угрозы вспышки насилия», — подчеркнули в ведомстве.

Подобные трансформации, с позиции приднестровских властей, возможны только после политического урегулирования молдавско-приднестровского конфликта.

Депутат приднестровского парламента Андрей Сафонов в беседе с «Известиями» сказал, что подобные инициативы, которые то и дело высказываются на Западе, «преследуют единственную цель — выдавить Россию из Приднестровья», и добавил, что он уверен, что этого не произойдет.

С 30 июня по 4 июля в Ванкувере прошло заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ, по итогам которой была принята резолюция, в числе прочего содержащая призыв к преобразованию миротворческой миссии в Приднестровье в «многостороннюю гражданскую миссию». Российская делегация не принимала участие в заседании, поскольку организаторы и принимающая сторона не смогли дать гарантии обеспечения нормального пребывания в Ванкувере, а также из-за попыток изменить регламент и разрушить консенсусный принцип принятия решений, заявил глава делегации РФ в ПА ОБСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Выдворение мира: почему в Приднестровье не хотят гражданской миссии ОБСЕ

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023