В бюджет РФ поступило более 17 млрд невыясненных доходов в 2022 году

В 2022 году в государственную казну РФ поступили невыясненные платежи на сумму в 17,3 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные из доклада Счетной палаты (СП) об исполнении бюджета в Минфине, с которым ознакомились «Известия».

В общей сложности за минувший год в бюджет поступило 245 видов доходов, не учтенных в прогнозе, за исключением доходов, полученных за рубежом.

Также в ряд неучтенных поступлений вошли платежи по НДФЛ с суммы выше 5 млн рублей — они принесли бюджету 10 млрд. Еще список пополнили доходы от акциза на жидкую сталь (4,9 млрд) и возвратов остатков трансфертов прошлых лет из внебюджетных фондов (3,7 млрд).

Минфин провел работу по установлению вида и принадлежности доходов. Общая сумма уточнений достигла 879,1 млн рублей, в том числе по невыясненным платежам — в размере 21,2 млн.

В целом, согласно докладу СП, в 2022 году объем доходов по Минфину составил 99,3 млрд рублей — 23,4% от плана. В основном это связано со снижением платежей от управления Фондом национального благосостояния и с непоступлением дивидендов по акциям российских банков.

Расходы же исполнены на уровне 97,2% (9,5 трлн рублей). Образовавшийся остаток в размере 271,5 млрд рублей (2,8%) связан в основном с неиспользованием зарезервированных средств.

5 июля появилась информация о поступлении в казну 12,1 млрд рублей в 2023 году, притом что доходы от продажи госимущества ожидались на уровне 1,8 млрд рублей ежегодно в период с 2023-го по 2025-й. Намеченный план был перевыполнен благодаря крупной сделке во II квартале.

Накануне президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС отметил, что доходы бюджета от перерабатывающих отраслей значительно растут.