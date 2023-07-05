На вооружении армии Великобритании осталось только 40 боеспособных танков. Об этом в среду, 5 июля, написала британская газета Daily Mail.

«Как выяснилось, у Британии всего 40 танков и около дюжины фрегатов и эсминцев, готовых к бою», — говорится в материале.

Как указывается в материале, это самые низкие показатели за многие годы.

По информации газеты, глава генштаба Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что не доволен сложившейся ситуацией, но продолжает утверждать, что Соединенное Королевство является крупным членом НАТО.

Отмечается, что 4 июля на заседании комитета по обороне палаты общин адмирал сказал, что Великобритания якобы готова предоставить военному блоку 17,5 тыс. полностью экипированных военных, а также транспортные средства и артиллерию. Однако члены комитета назвали его утверждение фантазией.

Член британского парламента Марк Франсуа подтвердил газете, что по документам на вооружении осталось около 200 танков, но лишь 40 из них действительно готовы участвовать в боях.

Между тем 16 июня сообщалось, что Великобритания направит £60 млн ($77 млн) в фонд НАТО по поддержке Украины.

15 июня стало известно, что Британия, Дания, Нидерланды и США передадут Украине сотни ракет, а также системы противовоздушной обороны (ПВО).

До этого, 13 июня, Лондон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины на £92 млн. Страна закупит танки, также туда войдет ПВО.

11 мая в минобороны Соединенного Королевства подтвердили передачу Украине крылатых ракет Storm Shadow. Кроме того, были переданы танки Challenger 2.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.