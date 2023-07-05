Ракетная сделка: почему Швейцария решила присоединиться к общеевропейской ПВО

Швейцария вслед за Австрией объявила о желании участвовать в общеевропейской системе противовоздушной и противоракетной обороны, которую в прошлом году инициировала Германия. Уже 7 июля Берн и Вена подпишут меморандум о присоединении к этому проекту. Однако такой подход во внешней политике приняли далеко не все: австрийская оппозиция, в частности, обеспокоена тем, что Вена лишится возможности стать посредником в урегулировании отношений между Москвой (https://iz.ru/tag/moskva) и Киевом. Кроме того, под вопрос встанет и традиционный нейтралитет двух государств. О перспективах европейской системы ПВО и причинах изменений внешней политики Швейцарии и Австрии — в материале «Известий».

Нейтралитета больше нет

3 июля минобороны Швейцарии объявило о планах страны присоединиться к европейской системе противовоздушной и противоракетной обороны «Небесный щит» (European Sky Shield Initiative — ESSI). В ведомстве отметили, что эта инициатива должна усилить координацию, объединить проекты закупок ПВО в Европе и в целом укрепить сотрудничество с европейскими странами. О своих намерениях Швейцария заявила вслед за Австрией. 1 июля глава австрийского правительства Карл Нехаммер сообщил, что его страна присоединится к ESSI, поскольку это поможет обеспечить необходимую защиту воздушного пространства .

7 июля представители Швейцарии и Австрии в Берне подпишут соответствующий меморандум . По этому поводу в швейцарскую столицу прибудет и глава минобороны ФРГ Борис Писториус. И это не просто так: инициатором создания общеевропейской системы ПВО стала именно Германия.

Учения расчетов зенитно-ракетных комплексов Patriot в Германии Фото: Global Look Press/Jens Büttner

Идею «Небесного щита» впервые представил канцлер ФРГ Олаф Шольц в августе прошлого года . Он заявил, что Европе нужна подобная система, чтобы объединить усилия континента по защите от возможных авиационных или ракетных атак. Другой заявленной целью стало снижение расходов на закупки систем ПВО за счет координации. На сегодня к инициативе присоединились 17 стран, включая недавно вступившую в НАТО Финляндию.

Однако поддержать немецкую инициативу решили далеко не все. В июне стало известно, что Франция отказалась от участия . Парижу не понравилось, что немцы намерены проталкивать использование ракет немецкого, американского и израильского производства (IRIS-T, Patriot и Arrow 3 соответственно), не заботясь о французском оборонпроме. Первоначально ожидалось, что каждая из стран будет сама решать, какие системы ей закупать. Такой подход должен был поддержать местных производителей вооружений. Не присоединилась к германскому проекту и Польша. В Варшаве заявили, что ESSI, мол, организована без согласования с НАТО, а польские ПВО намного эффективнее и сильнее тех, которые имеются в распоряжении участвующих в инициативе стран .

Фото: twitter.com Пуск зенитной ракеты израильского комплекса Arrow 3

Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович считает, что остается неясным, насколько подобные проекты будут слаженно работать.

— Большой вопрос, как это всё будет работать. Тем более система будет включать в себя израильские, американские, европейские ПВО. Эта задача решаема, но она потребует очень серьезных инвестиций, причем не только финансовых, но и политических , — сказал он «Известиям».

Впрочем, по его словам, РФ не стоит чего-либо опасаться с военной точки зрения, поскольку «Небесный щит» чисто оборонительный проект . Именно поэтому со стороны РФ не последовало острой реакции по этому вопросу.

Совместить эти две реальности

Тем не менее присоединение к общеевропейской системе противоракетной обороны можно, по сути, считать еще одним шагом Австрии и Швейцарии по отходу от нейтрального статуса . К слову, несмотря на то что нейтралитет Швейцарии насчитывает более 200 лет (впервые он был провозглашен в 1815 году), в последние месяцы страна активно наращивает связи с блоком НАТО. Так, в марте глава минобороны Швейцарии Виола Амхерд заявила, что в Берне хотели бы увеличить масштабы участия своих вооруженных сил в натовских учениях и углубить сотрудничество в области киберобороны.

И это не говоря о том, что Берн, не входящий в Евросоюз, поддерживает антироссийские санкции ЕС. Таким поворотом во внешней политике Швейцарии обеспокоены и внутри страны. Так, крупнейшая политическая сила в парламенте — «Швейцарская народная партия» — считает, что ESSI размывает традиционный нейтралитет страны и превращает ее в потенциальную мишень. Аналогичная критика была слышна и в Австрии , где закон о нейтральном статусе действует с 1955 года. Оппозиционная «Австрийская народная партия» считает, что, присоединившись к общеевропейской системе ПВО, страна теряет возможность стать посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.

Комплекс ПВО IRIS-T на выставке вооружений в Германии Фото: REUTERS

Руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер уверен: Австрия и особенно Швейцария вынуждены присоединиться к общей политике Запада, поскольку в противном случае их могут ждать некого рода санкции со стороны США и ЕС .

— Военная политика и экономика связаны между собой очень сильно. Если бы им предложили, а они просто бы отказались, на них могли бы надавить экономически. Например, в банковском секторе. Значит, они испытывают какое-то непрямое давление со стороны США и Евросоюза. Хоть Швейцария не входит в ЕС, она имеет несколько соглашений, которые делают ее фактически участником европейского экономического сообщества. Так что она не может быть вне экономических связей с Западом, — заявил эксперт «Известиям».