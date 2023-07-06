Синоптик спрогнозировал ливень на выходных в Москве

В субботу в Москве пройдет ливень, а в воскресенье будет облачно. Температура воздуха в эти дни составит +23 градуса, сообщил «Известиям» 6 июля руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин.

«В субботу, 8 июля в столице будет дождливо, а температура достигнет +23 градусов. Скорость ветра с утра составит 2,3 м/с, а вечером — 1,6 м/с. Воскресенье будет облачным с прояснениями. Утром температура воздуха составит +21, днем она поднимется до +23, а вечером опустится до +19», — рассказал Ганьшин.

Среди российских городов-миллионников, по его словам, самую теплую погоду в выходные можно ждать в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Перми, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Челябинске и Уфе — в этих городах температура воздуха прогреется до +28…+38 градусов.

Наиболее прохладными выходные станут для жителей Новосибирска и Санкт-Петербурга, где ожидаемая температура не превысит +21… +23 градусов, отметил синоптик.

30 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что начало июля в Москве будет солнечным и жарким. Он также уточнил, что с 4 по 7 июля температура днем будет подниматься до +28.