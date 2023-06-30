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Вильфанд спрогнозировал жаркую погоду в Москве в начале июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Начало июля в Москве и Московской области будет солнечным и жарким, температура может подниматься до +28. Об этом в пятницу, 30 июня, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Июль начинается с хорошей погоды, осадков совсем немного и, самое главное, будет солнечная погода, что отличается существенно от погоды, которой заканчивается текущий месяц», — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в ночь на 1 июля ожидается дождь, но уже утром его сменит переменная облачность, а днем температура может подняться до +25.

С воскресенья, 2 июля, в Москве начнется «по-настоящему теплая июльская погода». 2 июля ночью будет +14...+16 ночью, днем — +23...+25. В понедельник днем столбики термометров поднимутся до +24...+26 градусов и до +27 по области.

С 4 по 7 июля температура днем будет подниматься до +28. Осадков не предвидится.

В следующие выходные, по предварительным прогнозам, также будет хорошая погода. Ночные температуры будут +12…+17, а днем — +22…+27 градусов.

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Ранее в этот день синоптики спрогнозировали сильные дожди с грозой в Москве 30 июня. Специалисты предсказали северный и северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/c, при грозе порывы до 15 м/с.

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