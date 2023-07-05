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Инфекционист перечислил симптомы заражения менингококком

Инфекционист Неронов: менингококк проявляется в виде назофарингита или гнойного менингита
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Врач-инфекционист АО «Медицина» (Клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов в среду, 5 июля, рассказал «Известиям» о том, какие существуют симптомы менингококковой инфекции и способах передачи заболевания.

По словам специалиста, инфекция вызывается диплококком — нейсерией менингита. Заболевание имеет множество разнообразных форм: от легкого — назофарингита (воспаление слизистых оболочек носовой полости и глотки) до гнойного менингита с возможным неблагоприятным исходом.

Возбудитель этой бактерии неустойчив к окружающей среде и может находиться вне человеческого организма не более 30 минут, а под воздействием прямых солнечных лучей и вовсе всего несколько минут, пояснил Неронов.

Заражение менингококком возможно исключительно от больного человека или носителя.

«Считается, что количество носителей этой бактерии встречается в сотни раз чаще, чем клиническая форма заболевания. Поэтому в организованных коллективах при условии тесного контакта значительно возрастает шанс передачи инфекции в воздушно-капельной среде, где большинство будут носителями и лишь у некоторых разовьются клинические формы — назофарингиты (воспаление носоглотки) и менингиты», — уточнил инфекционист.

Основными мерами профилактики менингококка являются вакцинация, проветривание и использование защитных масок.

Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо добавила, что стойкого иммунитета от менингита не может быть ни у кого, а сопротивляемость иммунитета зависит от соблюдения санитарных правил и защитных сил иммунитета.

Для постконтактной профилактики рекомендуется прием антибиотиков — это лечение должен назначить врач, заключила Шуппо.

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Ранее в этот день в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили, что на территории логопарка «Кольцовский» в Екатеринбурге было зарегистрировано семь случаев менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра Ozon.

Роспотребнадзор, в свою очередь, заявил, что для людей, получивших посылки из распределительных центров Ozon, риск заражения менингококковой инфекцией отсутствует. На поверхностях из картона, гофрокартона, фанеры и других материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, возбудитель может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время, подчеркнули в ведомстве.

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