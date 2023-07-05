Даниил Медведев вышел во второй раунд Уимблдона

Первая ракетка России Даниил Медведев прошел во второй раунд Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах в Лондоне. Информация об этом в среду, 5 июля, была опубликована на сайте турнира.

В первом круге Медведев победил британца Артура Фери со счетом 7:5, 6:4, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 11 минут, говорится в сообщении.

Ранее, 23 июня, Медведев проиграл испанцу Роберто Баутиста-Агуту в четвертьфинале турнира в Галле. Матч завершился со счетом 5:7, 6:7 (3:7), а счет личных встреч составил 5–2 в пользу испанца.

22 июня Андрей Рублев одолел немца Янника Ханфмана и вышел в четвертьфинал турнира в Галле. Он одолел соперника в двух сетах — 7:6 (8:6), 6:3. Общая длительность матча составила около полутора часов.