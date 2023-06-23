Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова назвала поставки немецкого оружия Украине спонсорством терроризма
Армия
В Харьковской области сообщили об успехах ВС РФ на купянском направлении
Мир
Одесского военкома уволили за коррупцию
Мир
Захарова заявила о протесте РФ планирующим поставлять F-16 Украине странам
Наука и техника
SpaceX вывела на орбиту Земли вторую партию спутников Starlink за два дня
Мир
Небензя назвал контрнаступление Украины самоубийственным
Спорт
Теннисист Медведев проиграл Баутиста-Агуту в четвертьфинале турнира в Галле
Экономика
FATF решила не включать Россию в черный и серый списки
Мир
В Чехии вступят в силу новые правила оплаты жилья для украинских беженцев
Мир
Извержение вулкана Семеру началось в Индонезии
Мир
Власти Венгрии узнали о получении оппозицией миллионов евро из-рубежа
Экономика
Эксперт усомнилась в возможности ЕС заблокировать реэкспорт в Россию на 100%
Общество
В МЧС сообщили о ликвидации пожара в торговом помещении в Краснодаре

Теннисист Медведев проиграл Баутиста-Агуту в четвертьфинале турнира в Галле

0
Фото: Global Look Press/IMAGO/pepphoto/Peter Eppinger
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Роберто Баутиста-Агуту в четвертьфинале турнира в Галле. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Матч завершился со счетом 5:7, 6:7 (3:7). Соревнование продлилось почти два часа. Счет личных встреч 5-2 в пользу испанца. На этом турнир для россиянина окончен.

В полуфинале турнира Баутиста-Агут сыграет или с россиянином Андреем Рублевым, или с нидерландцем Таллоном Грикспуром.

Грунтовые всходы: как россияне выступили на «Ролан Гаррос»
Хачанов и Павлюченкова дошли до четвертьфиналов, но не смогли сломить сопротивление Джоковича и Муховой

Ранее, 22 июня, Рублев одолел немца Янника Ханфмана и вышел в четвертьфинал турнира в Галле. Он одолел соперника в двух сетах — 7:6 (8:6), 6:3. Общая длительность матча составила около полутора часов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023