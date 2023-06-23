Теннисист Медведев проиграл Баутиста-Агуту в четвертьфинале турнира в Галле

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Роберто Баутиста-Агуту в четвертьфинале турнира в Галле. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Матч завершился со счетом 5:7, 6:7 (3:7). Соревнование продлилось почти два часа. Счет личных встреч 5-2 в пользу испанца. На этом турнир для россиянина окончен.

В полуфинале турнира Баутиста-Агут сыграет или с россиянином Андреем Рублевым, или с нидерландцем Таллоном Грикспуром.

Ранее, 22 июня, Рублев одолел немца Янника Ханфмана и вышел в четвертьфинал турнира в Галле. Он одолел соперника в двух сетах — 7:6 (8:6), 6:3. Общая длительность матча составила около полутора часов.