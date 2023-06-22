Российский теннисист Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Галле

Российский теннисист Андрей Рублев одолел немца Янника Ханфмана и вышел в четвертьфинал турнира в Галле. Об этом в четверг, 22 июня, сообщает «Спорт-Экспресс».

Рублев одолел соперника в двух сетах — 7:6 (8:6), 6:3. Общая длительность матча составила около полутора часов.

После выхода в четвертьфинал турнира Рублева ждет соревнование либо с голландцем Таллоном Грикспором, либо с представителем Польши Хубертом Хуркачом.

Призовой фонд турнира в Галле — € 2,1 млн. Его действующим чемпионом является поляк Хуркач.

Ранее, 31 мая, Рублев одолел соперника из Франции и вышел в третий круг «Ролан Гаррос». Встреча продолжалась около трех часов и закончилась со счетом 6:4, 6:2, 3:6, 6:3. Рублев сделал шесть эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 14. В следующем матче против итальянца Лоренцо Сонего россиянин проиграл и вылетел из турнира.