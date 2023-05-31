Теннисист Рублев одолел соперника из Франции и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Андрей Рублев в матче второго круга 31 мая обыграл француза Корантена Муте и вышел в третий круг турнира Большого шлема — «Ролан Гаррос».
Встреча продолжалась около трех часов и закончилась со счетом 6:4, 6:2, 3:6, 6:3. Рублев сделал шесть эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 14. Его соперник Муте сделал два эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти, уточнил «Спорт-Экспресс».
В следующем круге Рублев сразится за выход в четвертый круг соревнования с итальянцем Лоренцо Сонего.
Еще один россиянин — вторая ракетка мира Даниил Медведев — 30 мая проиграл бразильцу Тиагу Зайбот Вилду в матче первого круга «Ролан Гаррос». По словам спортсмена, он не расстроен поражением и хочет отдохнуть и хорошо провести время.
Открытый чемпионат Франции по теннису («Ролан Гаррос») проходит с 28 мая по 11 июня. В основной сетке среди мужчин представлены (кроме Медведева) трое россиян: Андрей Рублев, Карен Хачанов и Александр Шевченко. Общий призовой фонд турнира — €49,6 млн.