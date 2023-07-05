Бывший тренер «Барселоны» Луис Энрике возглавил «Пари Сен-Жермен»

Бывший тренер «Барселоны» 53-летний Луис Энрике возглавил «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). Об этом 5 июля сообщается на сайте французского футбольного клуба.

Энрике станет четвертым тренером команды за последние пять лет. До этого клубом руководили Томас Тухель, Маурисио Почеттино и Кристоф Гальтье.

«Я рад присоединиться к «Пари», чтобы насладиться новым опытом», — прокомментировал Энрике свое назначение.

Ранее в этот день ПСЖ объявил об уходе Кристофа Гальтье с поста главного тренера. Тренер возглавил ПСЖ летом 2022 года. С Гальтье клуб завоевал исторический 11-й титул чемпиона Франции и дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступил «Баварии» (0:1; 0:2).

Отставка Гальтье произошла из-за скандала. В середине апреля портал RMС Sport опубликовал отрывок слитого электронного письма директора клуба «Ницца» Жульена Фурнье. В письме он обвинял Гальтье в расизме за его слова о том, что в «Ницце», где Гальтье еще был тренером, «не может быть так много чернокожих и мусульман».

Тренер тогда отрицал обвинения, но расследование всё равно было проведено. 30 июня Гальтье и его сын Джона Валовича-Гальтье арестовали на 24 часа. Правоохранители заявили, что, если арестованным не предъявят официальные обвинения, они освободят и отца, и сына. В тот же день французская газета Le Parisien сообщила, что дело передано в прокуратуру. Судебное заседание состоится 15 декабря.