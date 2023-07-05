Гальтье покинет пост главного тренера ПСЖ

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) объявил об уходе Кристофа Гальтье с поста главного тренера. Об этом 5 июля сообщается на сайте команды.

«По окончании сезона ПСЖ и Гальтье приняли решение о прекращении его контракта в качестве тренера первой команды», — говорится в заявлении.

Отмечается, что с Гальтье клуб завоевал исторический 11-й титул чемпиона Франции.

Гальтье возглавил ПСЖ летом 2022 года. В прошедшем сезоне команда набрала 85 очков. Под его руководством клуб дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступил «Баварии» (0:1; 0:2).

Ожидается, что позднее в среду ПСЖ представит нового главного тренера, испанского специалиста Луиса Энрике Мартинеса Гарсия.

Отставка Гальтье произошла из-за скандала. В середине апреля портал RMС Sport опубликовал отрывок слитого электронного письма директора клуба «Ницца» Жульена Фурнье. В письме он обвинял Гальтье в расизме за его слова о том, что в «Ницце», где Гальтье еще был тренером, «не может быть так много чернокожих и мусульман».

Тренер тогда отрицал обвинения, но расследование всё равно было проведено. 30 июня Гальтье и его сын Джона Валовича-Гальтье арестовали на 24 часа. Правоохранители заявили, что, если арестованным не предъявят официальные обвинения, они освободят и отца, и сына. В тот же день французская газета Le Parisien сообщила, что дело передано в прокуратуру. Судебное заседание состоится 15 декабря.