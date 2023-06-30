В Ницце за расизм задержали главного тренера клуба ПСЖ Кристофа Гальтье

Главного тренера футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Кристофа Гальтье и его сына Джона Валовича-Гальтье полиция арестовала в Ницце. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает телеканал RMС Sport.

Их задержали на 24 часа. Если им не предъявят обвинения, то полиция освободит отца и сына Гальтье.

В середине апреля RMС Sport опубликовал отрывок слитого электронного письма директора клуба «Ницца» Жульена Фурнье. В письме Фурнье обвиняет тренера в расизме за его слова о том, что в «Ницце», где Гальтье еще был тренером, «не может быть так много чернокожих и мусульман».

Тренер тогда отрицал все обвинения, но полиция Ниццы подтвердила, что начала предварительное расследование по подозрению в «дискриминации на основании предполагаемой расовой или религиозной принадлежности».

Ранее, в середине апреля, произошел инцидент на встрече с группой восточноевропейских дипломатов в отделении ООН в Найроби, столице Кении. Во время встречи с восточноевропейскими дипломатами посол Румынии в Кении Цигэу увидел поблизости обезьяну и сказал: «Африканская группа присоединилась к нам».

Африканские дипломаты осудили поведение румынского дипломата, Румыния в итоге отозвала своего посла из Кении.