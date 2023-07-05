Секретную помощь Украине курирует Центральное разведывательное управление (ЦРУ), а не военные США. Об этом в среду, 5 июля, написал журнал Newsweek.

«Многое из того, что Вашингтон делает для помощи Украине, держится в секрете, а многое из того, что обычно входит в сферу компетенции американских военных, выполняется ЦРУ», — сказано в материале.

Как уточнили в материале, подобная деятельность должна соответствовать ограничениям, установленным президентом США Джо Байденом, — в частности, недопустимости нахождения американских военных на фронте на Украине.

Ранее, 1 июля, газета The Washington Post со ссылкой на источники написала, что во время секретного визита на Украину директора ЦРУ Уильяма Бернса в июне украинские официальные лица представили ему «амбициозную стратегию» по возвращению территории к осени и началу переговоров с РФ о прекращении огня к концу год.

11 июня бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что администрация США намерена «пожертвовать» украинским президентом Владимиром Зеленским, чтобы переложить на Украину ответственность за некоторые собственные преступления. Например, Вашингтон сообщает СМИ через «источники» о якобы присутствующей вине Украины за подрыв «Северных потоков».

До этого, 23 марта, британская газета The Times написала, что в зоне спецоперации действует украинский спецотряд, цели для которого определяются при помощи спутника ЦРУ. Речь идет о группе, которая формально является полицейским спецотрядом и сотрудничает с Главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины, отметили в газете. Командующий отрядом рассказал изданию, что группа сама выбирает задания, а потенциальные цели появляются на планшете с приложением, которое синхронизировано со спутником ЦРУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.