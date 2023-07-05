Реклама
Прямой эфир
Экономика
Курс доллара поднялся выше 91 рубля впервые с марта 2022 года
Общество
Колокольцев заявил о снижении случаев пропаганды наркотиков в интернете
Общество
Минюст включил Всемирный фонд природы в перечень нежелательных организаций
Общество
Минтранс России опроверг сообщения о создании резервного фонда помощи пассажирам
Мир
МО Британии начнет подготовку пилотов ВСУ в августе
Общество
Работа сайта и мобильного приложения РЖД восстановлена
Мир
Newsweek сообщил о курировании ЦРУ секретной помощи Украине
Происшествия
В Бердянске прозвучала серия взрывов и сработала ПВО
Экономика
Курс евро превысил 99 рублей
Экономика
Хакасия не смогла обеспечить снижение уровня бедности в 2022 году
Общество
Генпрокуратура РФ признала нежелательной американскую НПО The Altai Project
Происшествия
В Севастополе грузовик протаранил семь машин, автобус и троллейбус
Сюжет:

Newsweek сообщил о курировании ЦРУ секретной помощи Украине

Newsweek: ЦРУ играет огромную роль в предоставлении военной помощи Украине
0
Фото: commons.wikimedia.org/Central Intelligence Agency
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Секретную помощь Украине курирует Центральное разведывательное управление (ЦРУ), а не военные США. Об этом в среду, 5 июля, написал журнал Newsweek.

«Многое из того, что Вашингтон делает для помощи Украине, держится в секрете, а многое из того, что обычно входит в сферу компетенции американских военных, выполняется ЦРУ», — сказано в материале.

Как уточнили в материале, подобная деятельность должна соответствовать ограничениям, установленным президентом США Джо Байденом, — в частности, недопустимости нахождения американских военных на фронте на Украине.

Хорошо горят: с начала контрнаступления ВФУ недосчитались 245 танков
Противник лишился трех–четырех бригад из девяти, собранных для прорыва нашей обороны, оценили эксперты

Ранее, 1 июля, газета The Washington Post со ссылкой на источники написала, что во время секретного визита на Украину директора ЦРУ Уильяма Бернса в июне украинские официальные лица представили ему «амбициозную стратегию» по возвращению территории к осени и началу переговоров с РФ о прекращении огня к концу год.

11 июня бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что администрация США намерена «пожертвовать» украинским президентом Владимиром Зеленским, чтобы переложить на Украину ответственность за некоторые собственные преступления. Например, Вашингтон сообщает СМИ через «источники» о якобы присутствующей вине Украины за подрыв «Северных потоков».

До этого, 23 марта, британская газета The Times написала, что в зоне спецоперации действует украинский спецотряд, цели для которого определяются при помощи спутника ЦРУ. Речь идет о группе, которая формально является полицейским спецотрядом и сотрудничает с Главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины, отметили в газете. Командующий отрядом рассказал изданию, что группа сама выбирает задания, а потенциальные цели появляются на планшете с приложением, которое синхронизировано со спутником ЦРУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023