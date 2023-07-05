«УАЗ Patriot» подорожал с 2010 года более чем на 1 млн рублей

Российский внедорожник «УАЗ Patriot» подорожал с апреля 2010 года на 1,075 млн рублей. Об этом 5 июля сообщают журналисты Quto.ru.

По данным прайс-листа УАЗа за апрель 2010 года, модель Patriot в базовой комплектации продавался за 475 тыс. рублей. Как стало известно, эта цена держалась на внедорожник до января 2011-го. До января 2012 года цена на автомобиль составляла 512 тыс. рублей, а после ― 525 тыс. рублей.

После рестайлинга Patriot подорожал до 670 тыс. рублей, а с весны 2016-го цена увеличилась до 780 тыс. рублей. В 2020 году стоимость модели менялась восемь раз и выросла с 831 тыс. до 939 тыс. рублей. В 2021 году Patriot перешагнул рубеж в 1 млн рублей, а в июле 2023 года модель стоит 1,55 млн рублей.

3 июля УАЗ представил новые лимитированные версии внедорожника Patriot.

Одна из версий ― доппакет «Люкс Премиум», входящий в комплектацию «Комфорт». В таком исполнении, оцененным заводом в 1,95 млн рублей, Patriot получил пятиступенчатую механическую трансмиссию Dymos, раздаточную коробку передач с электромеханическим приводом управления, а также обшитый кожей мультируль с функцией подогрева, передние подушки безопасности, передний и задний парктроник, подогрев задних сидений. Тираж версии составляет 140 экземпляров.