УАЗ начал продажи внедорожника Patriot в новых лимитированных комплектациях

Российский производитель УАЗ представил две новые лимитированные версии внедорожника Patriot, сообщает 3 июля, в понедельник, Autonews.ru.

Одна из версий ― доппакет «Люкс Премиум», входящий в комплектацию «Комфорт». В таком исполнении, оцененным заводом в 1,95 млн рублей, Patriot получил пятиступенчатую механическую трансмиссию Dymos, раздаточную коробку передач с электромеханическим приводом управления, а также обшитый кожей мультируль с функцией подогрева, передние подушки безопасности, передний и задний парктроник, подогрев задних сидений. Тираж версии составляет 140 экземпляров.

Другая новинка ― комплектация «Base ИКАР Limited» с пакетом «Безопасность», в который вошли такие опции, как подушки безопасности водителя и пассажира, а также атермальные стекла задней полусферы. В таком исполнении Patriot обойдется покупателю в 1,82 млн рублей.

23 мая «УАЗ Patriot» признали лучшим автомобилем отечественного производства, который наиболее эффективно сохраняет свою остаточную стоимость на вторичном рынке в I квартале 2023 года. Эксперты выяснили, что спустя три года после покупки нового Patriot с двигателем объемом 2,7 л и механической коробкой передач показатель сохранности остаточной стоимости внедорожника был равен 143,4%: по прошествии времени автомобиль стал стоить больше, чем в момент покупки.