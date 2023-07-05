Сбившую насмерть женщину с ребенком в Москве приговорили к 9 годам колонии

Суд в Москве приговорил к девяти годам колонии общего режима водителя, которая в ноябре 2022 года в состоянии наркотического опьянения насмерть сбила женщину с ребенком. Об этом сообщила в Telegram-канале 5 июля столичная прокуратура.

38-летняя женщина признана виновной по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).

«С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Северо-Западного административного округа Тушинский районный суд города Москвы приговорил Украинскую к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что приговор в законную силу пока не вступил.

Инцидент произошел 27 ноября 2022 года. Автомобиль Kia наехал на женщину с двумя маленькими детьми. После наезда машина перевернулась. В результате мать детей погибла. Позже скончался один из ее детей. Известно, что на момент ДТП женщина шла с коляской — ребенок, находившийся в ней, не пострадал.