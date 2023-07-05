В прошедшем июне Evolute и Voyah продали более 500 автомобилей

В минувшем июне в России продали 144 и 400 автомобилей Voyah и электрокаров Evolute соответственно, сообщает 5 июля пресс-служба компании «Моторинвест».

По словам аналитиков, в июне реализовали на 23 электромобиля Evolute меньше, чем в мае (167 ед.). Всего с начала 2023 года в России продали 863 седана i-Pro и кроссовера i-Joy.

Тем временем премиум-бренд Voyah реализовал в стране 400 автомобилей, в число которых входит 16,74% от всего рынка премиальных электрокаров. Всего за шесть месяцев 2023-го в России реализовали 1075 Voyah. На сегодняшний день бренд представлен в РФ кроссовером Voyah Free, минивэном Dream и седаном Passion.

4 июля стало известно, что российский автопроизводитель «Москвич» продал в прошедшем июне 1,5 тыс. автомобилей. Порядка 1,25 тыс. проданных в июне кроссоверов «Москвич 3» и электрокаров «Москвич 3e» уже поставлены на учет, отмечает производитель. Всего с начала продаж «Москвичей» в конце 2022 года в России продано более 4 тыс. автомобилей.