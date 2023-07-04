«Москвич» в июне продал 1,5 тыс. автомобилей

Российский автопроизводитель «Москвич» продал в прошедшем июне 1504 автомобилей. Об этом сообщает 4 июля пресс-служба завода «Москвич».

Порядка 1250 проданных в июне кроссоверов «Москвич 3» и электрокаров «Москвич 3e» уже поставлены на учет, отмечает производитель. Всего с начала продаж «Москвичей» в конце 2022 года в России продано более 4 тыс. автомобилей.

На сегодняшний день дилерская сеть завода «Москвича» состоит из 55 точек продаж и обслуживания в 25 российских городах.

3 июля новый кроссовер «Москвич 5» представили в ходе заседания совета директоров КамАЗа в Набережных Челнах. Новинка «Москвича» — это выпущенный по лицензии кроссовер JAC Sehoi X6 под собственным брендом.