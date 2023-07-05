Телеведущий Андрей Кондрашов стал новым гендиректором ТАСС
Новым генеральным директором информационного агентства ТАСС назначили Андрея Кондрашова, прошлый глава агентства Сергей Михайлов освобожден от должности по собственному желанию. Соответствующее распоряжение в среду, 5 июля, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Андрей Кондрашов — известный российский журналист и телеведущий», — говорится на сайте правительства.
Кондрашов окончил факультет журналистики Независимого эколого-политологического университета в Москве, позднее получил степень магистра в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Политология».
На телевидение Кондрашов пришел в 1991 году, работал корреспондентом ВГТРК по Центральной Азии, освещал работу Госдумы, входил в состав кремлевского пула, вел программы «Вести» и «Вести недели». В 2018 году стал замгендиректора ВГТРК.
Кондрашов является лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Ведущий информационных программ» и специальной премии «За отражение истории», удостоен госнаград, в том числе за работу в горячих точках и освещение событий в Республике Крым.