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Трое высокопоставленных сотрудников крымского УФСИН задержаны за взяточничество

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Трое высокопоставленных сотрудников крымского управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) задержаны по подозрению во взяточничестве. Об этом в среду, 5 июля, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

«Возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя начальника УФСИН по Республике Крым и городу Севастополю, исполняющего обязанности начальника СИЗО-2 и заместителя начальника СИЗО-1. Следователем по расследованию особо важных дел им вменяется получение взяток группой лиц по предварительному сговору в крупном размере», — говорится в сообщении.

Отмечается, что еще одного фигуранта уголовного дела — жительницу Санкт-Петербурга — подозревают в даче взяток должностным лицам.

По данным регионального управления, с 2022 года питерское предприятие на договорной основе ежедневно передавало посылки лицам в следственных изоляторах. Директор фирмы организовала интернет-магазин для выбора и покупки товара для нужд заключенных. За покровительство фирмы и доставку товара без соответствующего досмотра первый заместитель начальника УФСИН и указанные сотрудники получали от предпринимательницы взятки, рассказали в СК.

Заместителя начальника СИЗО-1 и исполняющего обязанности начальника СИЗО-2 задержали в Симферополе накануне, 4 июля. Первый заместитель начальника республиканского УФСИН и предпринимательница в тот же день были задержаны в Санкт-Петербурге и сейчас этапируются в Симферополь. По местам жительства подозреваемых проведены обыски.

Обстоятельства совершенных преступлений и другие фигуранты дела устанавливаются.

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Ранее в среду сообщалось, что бывший руководитель следственного изолятора (СИЗО-1) Южно-Сахалинска признан виновным по делу о посредничестве во взяточничестве. Суд приговорил его к штрафу в 1 млн рублей. Помимо штрафа суд на два года лишил его права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления.

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