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Экс-главу СИЗО Южно-Сахалинска оштрафовали на 1 млн рублей по делу о взятке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Суд признал виновным бывшего руководителя следственного изолятора (СИЗО-1) Южно-Сахалинска по уголовному делу о посредничестве во взяточничестве и приговорил его к штрафу в 1 млн рублей. Об этом 5 июля сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Сахалинской области.

«Решением суда назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления, на срок два года», — сказали в управлении журналистам.

Как отметили в ведомстве, мужчину признали виновным в посредничестве во взяточничестве. Во время судебного заседания подсудимый признал вину в полном объеме, в содеянном раскаялся.

По информации ФСБ, южносахалинец решил помочь своему знакомому, отбывающему наказание в колонии Южно-Сахалинска, выйти на свободу раньше срока. Также он хотел, чтобы заключенному предоставили в ускоренном порядке свидания, передачи продуктов питания и личных вещей. Для этого он обратился к знакомому начальнику СИЗО и попросил его через руководителя колонии решить вопрос за вознаграждение. Начальник СИЗО передал одному из руководителей исправительной колонии №1 взятку в размере 50 тыс. рублей.

В ведомстве отметили, что сотрудники ФСБ пресекли действия должностного лица в марте 2023 года.

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