Суд в Москве изъял у бывшего московского следователя более тысячи биткоинов

Никулинский суд Москвы изъял более тысячи биткоинов у бывшего следователя СК РФ, обвиняемого в получении взятки от хакеров. Об этом сообщается в Telegram-канале Московских судов общей юрисдикции 19 июня.

В пресс-службе уточнили, что у фигуранта Марата Тамбиева изъяли цифровую валюту в размере 1032.1 биткоина ВТС (более 1,6 млрд рублей). Решением суда цифровая валюта будет обращена в доход РФ.

По данным следствия, в 2022 году Тамбиев, будучи главой следственного отдела столичного главка СК по Тверскому району, расследовал дело хакерской группировки Infraud Organization. Утверждается, что мужчина вымогал у хакеров взятку и получил ее в криптовалюте, однако те пожаловались на него в ФСБ, после чего следователя задержали.

Расследование дела против Тамбиева пока не завершено. Хакеры позднее получили условные сроки за неправомерный оборот платежных средств.

Ранее, 3 июня, генерального директора регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края задержали по подозрению в получении взятки. Против фигуранта было возбуждено уголовное дело на основании материалов регионального УФСБ России по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере»).