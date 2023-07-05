Онколог рассказал о последствиях промедления в лечении рака

Злокачественные опухоли — это тяжелые заболевания, которые важно начинать лечить сразу после постановки диагноза. Промедление даже в несколько недель может привести к тому, что рак перейдет из одной стадии в другую, рассказал «Известиям» 5 июля врач-онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС), д.м.н. Павел Копосов.

Он отметил, что процесс образования злокачественной опухоли начинается с мутации в клетке, которая происходит на уровне ДНК. Такая клетка теряется способность к самоуничтожению (апоптозу) и начинает делиться в геометрической прогрессии.

При этом, по его словам, одной мутации недостаточно для того, чтобы клетка стала злокачественной. Их должно быть много. Однако с возрастом вероятность образования подобных мутаций увеличивается, поэтому возраст старше 50 лет называют одним из главных факторов риска.

«При отсутствии лечения опухоль начинает стремительно увеличиваться в размерах. Она прорастает в соседние органы и ткани, нарушая тем самым их работу. От нее отделяются частички — метастазы — и распространяются по организму с током лимфы и крови. Метастазы — это те же самые клетки, и они точно так же делятся, как и материнская опухоль, образуя новые очаги. Таким образом, организм пациента становится полностью поражен раковыми опухолями и наступает смерть от полиорганной недостаточности», — рассказал Копосов.

Он обратил внимание, что злокачественные клетки удваиваются постоянно, но скорость роста в каждом случае индивидуальна, поэтому невозможно спрогнозировать, за какой период времени она достигнет смертельных для пациента размеров.

«Помимо медицинского аспекта диагноз «онкологическое заболевание» — это психологическая травма. Все реагируют на него по-разному. Некоторым людям требуется время, чтобы принять диагноз и понять, как с этим жить дальше. Но самое главное, не впадать в панику, потому что современная онкология сейчас может помочь любому пациенту даже в тех случаях, которые раньше считались безнадежными», — добавил онколог.

Как правило, лучше всего поддаются лечению онкологические заболевания, обнаруженные на ранних стадиях. Однако, как отметил врач, в большинстве случаев на начальных этапах они протекают бессимптомно и обнаружить опухоль в таких случаях без обращения к врачу практически невозможно. Иногда рак обнаруживают случайно, в ходе обследований по поводу других заболеваний или при подготовке к плановой операции.

«Чтобы увеличить свои шансы обнаружить опухоль как можно раньше, людям, которые находятся в группе риска, надо раз в полгода-год проходить обследование у профильных специалистов. К группе риска относятся люди в возрасте старше 50 лет, курильщики, работники вредных производств, пациенты с неблагоприятным семейным анамнезом, носители некоторых видов вируса папилломы человека (ВПЧ), больные гепатитами В и С, люди, подвергшиеся радиационному или токсическому воздействию», — подытожил Копосов.

13 июня врач-онколог Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Егор Печерица рассказал, что рак легкого принято считать самым опасным видом онкологических заболеваний. По словам врача, во многих случаях его выявляют слишком поздно, поскольку в дыхательных путях отсутствуют нервные окончания, потому они редко беспокоят болезненными симптомами.