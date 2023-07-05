Молдавия исключила отказ от Приднестровья ради членства в ЕС

Власти Молдавии не намерены отказываться от Приднестровья ради интеграции в Евросоюз (ЕС), заявил вице-премьер по реинтеграции республики Олег Серебрян.

«Наша позиция в том, чтобы ввести переговоры параллельно с интеграцией в ЕС. Процесс реинтеграции не будет на 100% зависеть от евроинтеграции, это ясно. Но он поможет объединению берегов Днестра», — сказал вице-премьер в эфире телеканала TV-8, комментируя высказывания некоторых молдавских политиков о том, что отказ от Приднестровья ускорил бы вступление в ЕС.

По его мнению, процесс приднестровского урегулирования будет зависеть не только от интеграции в Евросоюз, но и от экономической ситуации в Молдавии, а также от развития конфликта на Украине.

Ранее, 1 июня, президент Молдавии Майя Санду также заявила, что республика не откажется от Приднестровья ради вступления в ЕС.

Для интеграции в ЕС Молдавия должна принять меры по урегулированию замороженного конфликта в Приднестровье, а также вопроса с Гагаузией, чье население на референдуме 2 февраля 2014 года подавляющим большинством проголосовало за вступление страны в Евразийский союз.

При этом в апреле министр иностранных дел и европейской интеграции республики Николай Попеску сообщил, что Молдавия выполнила большую часть требований для вступления в ЕС. По его словам, следующим шагом должно стать создание детального списка действий, которые предприняли власти страны для удовлетворения требований Европейской комиссии.

В июне 2022 года Европейский совет согласовал Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз. Решение принимали главы государств и правительств 27 стран ЕС на саммите в Брюсселе. По итогам саммита Украина и Молдавия получили ряд условий, которые необходимо выполнить, включая проведение реформ.

Приднестровский конфликт между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой начался в советское время. Он усугубился после выхода Молдавии из состава СССР и перерос в вооруженное противостояние в 1992 году.