Санду отвергла отказ Молдавии от Приднестровья ради членства в ЕС

Молдавия не откажется от Приднестровья ради вступления в Евросоюз. Об этом президент республики Майя Санду заявила в четверг, 1 июня.

«Мы не откажемся от приднестровского региона, мы работаем по обоим направлениям: выполнения рекомендации Еврокомиссии, реализация программы реформ и решение приднестровского конфликта», — сказала она.

Ранее в этот день председатель Европейского парламента Роберта Метсола заявила, что переговоры о присоединении Молдавии к Европейскому союзу стартуют уже в текущем году. Такие сроки она назвала в преддверии заседания Европейского политического сообщества (ЕПС) под Кишиневом, передает НСН.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил накануне, что Москва скептически относится к проведению саммита ЕПС, поскольку полноценный политический процесс невозможен в разделенной Европе.

21 мая Санду заявила, что более 80 тыс. человек вышли на митинг за присоединение страны к Евросоюзу, передает RT.

19 мая Санду пообещала, что к середине 2023 года Молдавия выполнит все выдвинутые Еврокомиссией условия для вступления в ЕС, сообщает телеканал «Звезда».

10 мая президент Молдавии Майя Санду призвала руководство Европейского союза начать переговоры о вступлении в него республики в начале 2024 года. По ее словам, принятие в Евросоюзе решения о начале переговоров по этому вопросу придаст стране «необходимый импульс для продолжения проведения реформ» и закрепит положение республики как будущего члена сообщества.

Ранее, в апреле, министр иностранных дел и европейской интеграции республики Николай Попеску сообщил, что Молдавия выполнила большую часть требований для вступления в ЕС. По его словам, следующим шагом должно стать создание детального списка действий, которые предприняли власти страны для удовлетворения требований Европейской комиссии.

Европейский совет согласовал Молдавии и Украине статус кандидата в Евросоюз в июне 2022 года. Решение принимали главы государств и правительств 27 стран ЕС на саммите в Брюсселе. По итогам саммита Украина и Молдавия получили ряд условий, которые необходимо выполнить, включая проведение реформ. Молдавия получила девять таких предписаний.