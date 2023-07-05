В России начались продажи пикапа Foton Tunland

Российские автодилеры начали продажи китайского пикапа Foton Tunland, ввезенного в страну по параллельному импорту. Цена на модель начинается от 8,3 млн рублей, сообщает 5 июля «Российская газета».

Полноприводный Foton Tunland оборудован двухлитровым турбомотором мощностью 238 л.с. в паре с автоматической трансмиссией и раздаточной коробкой передач Borg Warner. Длина пикапа — 5340 мм, грузоподъемность составляет чуть менее 1 т.



Tunland предыдущего поколения продавался в России с 2016 по 2019 год. Модель ушла с российского рынка из-за низкого спроса на автомобили Foton.

Китайский производитель JAC 6 июля анонсировал в России новый пикап T8 Pro. Автомобиль поставляется с двумя двигателями на выбор — двухлитровым 139-сильным бензиновым и 2,4-литровым турбодизелем мощностью 211 л.с. в связке с безальтернативной шестиступенчатой механической трансмиссией. Расход топлива варьируется от 9,3 до 9,5 л на 100 км в зависимости от выбранной силовой установки.