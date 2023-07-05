JAC представил в России новый пикап T8 Pro

Китайский производитель JAC анонсировал в России новый пикап T8 Pro. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Автомобиль поставляется с двумя двигателями на выбор: двухлитровым 139-сильным бензиновым и 2,4-литровым турбодизелем мощностью 211 л.с. в связке с безальтернативной шестиступенчатой механической трансмиссией. Расход топлива варьируется от 9,3 л до 9,5 л на 100 км в зависимости от выбранной силовой установки.

Габариты пикапа JAC: 5325 мм ― длина, 1880 мм ― ширина, 1830 мм ― высота, а размер колесной базы составляет 3090 мм. Клиренс T8 Pro ― 220 мм, грузоподъемность ― 900 кг.

JAC T8 Pro будет продаваться в России в единственной комплектации Full Extra, которая может предложить покупателю 18-дюймовые легкосплавные диски, ксеноновую оптику, кондиционер, кожаную отделку сидений, бесключевой доступ, функцию запуска двигателя кнопкой, передний и задний парктроник, камеру кругового обзора, круиз-контроль, семидюймовую цифровую панель приборов, датчик света, обогрев сидений, систему мультимедиа с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

Комфортабельный пикап Changan Hunter Plus 26 июня поступил в продажу на российском рынке. Hunter Plus оснащен двухлитровым турбированным двигателем мощностью 233 л.с. (390 Нм) в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF, а также адаптивным электроусилителем руля. Автомобиль обладает подключаемым полным приводом с раздаточной трансмиссией BorgWarner.