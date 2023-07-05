Реклама
Прямой эфир
Общество
В аэропорту Екатеринбурга задержан обвиняемый в госизмене россиянин
Мир
Захарова указала на планы Киева совершить теракт на ЗАЭС
Общество
Нефть из поврежденного нефтепровода в Коми загрязнила 5 км реки Колвы
Общество
Число погибших в результате прорыва Каховской ГЭС выросло до 50 человек
Происшествия
ВСУ за ночь выпустили 33 снаряда по населенным пунктам Херсонской области
Общество
Подготовка терактов предотвращена в военкомате и на энергообъекте Южно-Сахалинска
Мир
МО КНР назвало Тайвань пороховой бочкой из-за поставок вооружений США
Армия
ВДВ с помощью БПЛА отразили наступление ВСУ на артемовском направлении
Наука и техника
Российские ученые сделают умные гаджеты на тканевой основе
Мир
В Белоруссии в возрасте 46 лет умер министр транспорта Авраменко
Общество
Жительницу Красноярска осудили на 17 лет за убийство отца и нападение на детсад
Мир
Армия Израиля сообщила о завершении операции в Дженине
Мир
После проливных дождей в Китае погибли 15 человек

JAC представил в России новый пикап T8 Pro

0
Фото: JAC
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китайский производитель JAC анонсировал в России новый пикап T8 Pro. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Автомобиль поставляется с двумя двигателями на выбор: двухлитровым 139-сильным бензиновым и 2,4-литровым турбодизелем мощностью 211 л.с. в связке с безальтернативной шестиступенчатой механической трансмиссией. Расход топлива варьируется от 9,3 л до 9,5 л на 100 км в зависимости от выбранной силовой установки.

Габариты пикапа JAC: 5325 мм ― длина, 1880 мм ― ширина, 1830 мм ― высота, а размер колесной базы составляет 3090 мм. Клиренс T8 Pro ― 220 мм, грузоподъемность ― 900 кг.

JAC T8 Pro будет продаваться в России в единственной комплектации Full Extra, которая может предложить покупателю 18-дюймовые легкосплавные диски, ксеноновую оптику, кондиционер, кожаную отделку сидений, бесключевой доступ, функцию запуска двигателя кнопкой, передний и задний парктроник, камеру кругового обзора, круиз-контроль, семидюймовую цифровую панель приборов, датчик света, обогрев сидений, систему мультимедиа с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

Горячая штучка: чего не хватает новому китайскому седану
Тест-драйв Omoda S5 на российских дорогах

Комфортабельный пикап Changan Hunter Plus 26 июня поступил в продажу на российском рынке. Hunter Plus оснащен двухлитровым турбированным двигателем мощностью 233 л.с. (390 Нм) в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF, а также адаптивным электроусилителем руля. Автомобиль обладает подключаемым полным приводом с раздаточной трансмиссией BorgWarner.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023