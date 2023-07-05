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Памятник «Родина-мать» в Киеве подсветили в цвета американского флага

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Фото: соцсети
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Памятник «Родина-мать», установленный в Киеве, окрасили в цвета национальных флагов Украины и Соединенных Штатов, чтобы поздравить американцев с праздником Дня независимости США. Об этом 5 июля сообщает издание «Страна.ua».

«Родину-мать» подсветили в цвета американского и украинского флагов», — отметило издание в своем Telegram-канале.

День независимости США празднуется 4 июля. В этот день в 1776 году была принята декларация, установившая независимость США от Великобритании.

Украинский памятник «Родина-мать» высотой 102 м появился в 1981 году. Статуя женщины, установленная на постаменте, держит в одной из своих рук 16-метровый меч, а в другой — щит с гербом СССР.

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Как заявил 2 июля в беседе с «Известиями» политолог Юрий Кнутов, США на уровне администрации президента страны Джо Байдена и Пентагона прорабатывают прямое участие американской армии в конфликте на Украине.

В тот же день газета The Washington Post указала на то, что американский лидер нарушил Конституцию США, отправив технику и солдат на Украину.

В мае украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи, о выделении которого президент США сообщил в том же месяце.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

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