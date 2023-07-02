Политолог допустил прорабатывание США прямого участия в конфликте на Украине

США на уровне администрации президента и Пентагона прорабатывают прямое участие американской армии в конфликте на Украине. Об этом в воскресенье, 2 июля, в беседе с «Известиями» заявил политолог Юрий Кнутов.

Ранее в этот день газета The Washington Post указала на то, что американский лидер Джо Байден нарушил Конституцию США, отправив технику и солдат на Украину.

Кнутов считает, что главе Белого дома не станут объявлять импичмент из-за этих обвинений, хотя оснований для такого решения, по его мнению, существует много.

«Но что позитивно: в США всё больше людей выступают против политики демократов. Больше людей понимают, что такая политика (в отношении Украины. — Ред.) может привести в начале к прямому вмешательству США, а зачем уже к тому, что либо Россия, либо страны НАТО [начнут] применять тактическое ядерное оружие, и это всё закончится всеобщей ядреной войной», — сказал Кнутов.

По его словам, американцы начинают осознавать последствия катастрофичной политики администрации Байдена. Кроме того, политолог обратил внимание, что Вашингтон всё активнее принимает участие в конфликте. Он указал на нарастающие поставки вооружений, обслуживать которые украинские военные не могут — для использования данной техники нужны военные советники, и в этом Киеву помогают американские военные под видом добровольцев. Кроме того, старшие офицеры консультируют командование Украины, подсказывают, по каким целям наносить удары при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Другое дело, что эти данные скрываются, эти военные прикрываются статусом добровольцев. Но на сегодняшний день стоит вопрос даже об отставке военных миссий, за которыми следует экспедиционный корпус. Эскалация такого уровня может говорить только об одном — США еще на уровне администрации и Пентагона, не вынося этот вопрос в СМИ и на обсуждение общественности, прорабатывают прямое участие армии США в военном конфликте», — подчеркнул Кнутов.

Политолог Юрий Светов в свою очередь высказался по поводу обвинений Байдена в нарушении Конституции.

«Вопрос для нас — на каких основаниях США являются действующей страной в конфликте на Украине? Поставки вооружений они делают на основе законов, которые принимают в США. Я не знаю, позволяет ли Конституция принимать такие законы или нет, но на протяжении последних 100 с лишним лет <…> американцы принимают законы и поставляют оружие в самые разные страны», — сказал он.

Светов усомнился в том, что в конфликте на Украине участвуют действующие солдаты и офицеры армии США. По его словам, там находятся военные, которые взяли отпуск или ушли в отставку. Это позволяет и европейским военным участвовать в конфликте, добавил политолог.

Ранее, 1 июля, бывший член палаты представителей конгресса и экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард заявил, что политика Байдена приближает мир к ядерной войне, говоря о вводе войск НАТО на Украину. По словам Габбарда, США ведет опосредованное противостояние с Россией «за счет украинского народа».

В тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия больше не может доверять Западу ни в одной из сфер. Он напомнил о заявлениях правительств западных стран об их угрозах России ядерным оружием.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.