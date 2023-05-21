Зеленский попросил США о гарантиях безопасности для Украины до вступления в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с главой Белого дома Джо Байденом на полях саммита G7 в Хиросиме попросил о гарантиях безопасности для страны до ее вступления в НАТО. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщила пресс-служба украинского лидера.

Отмечается, что Зеленский отдельно остановился на вопросе евроатлантической интеграции Украины и подготовке к саммиту НАТО в Вильнюсе, который пройдет в июле.

«Глава государства отметил важность получения гарантий безопасности для Украины до вступления нашей страны в альянс», — говорится в публикации.

Украинский лидер также поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи, о выделении которого президент США сообщил ранее в воскресенье. В него вошли боеприпасы для артиллерии и реактивных систем залпового огня HIMARS, бронетехника и другое вооружение.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц ранее в этот день в интервью телеканалу Welt заявил, что Украина не соответствует многим критериям, необходимым для вступления в Североатлантический альянс. По его словам, изначально было ясно, что Киев не присоединится к военному блоку «в обозримом будущем».

До этого, 19 мая, военный аналитик, профессор Института стратегических исследований Военного колледжа армии США Джон Дени поделился мнением, что обещать Украине членство в НАТО сейчас опасно, так как этот шаг может сорвать потенциальные усилия по мирному разрешению конфликта.

30 сентября 2022 года президент Украины сообщил, что страна подала заявку о вступлении в военно-политический блок в ускоренном порядке. Однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан тогда указал, что расширение альянса сейчас несвоевременно.