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МО КНР назвало Тайвань пороховой бочкой из-за поставок вооружений США

Минобороны Китая: поставки США вооружений Тайваню превращают остров в пороховую бочку
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Фото: Global Look Press/Walid Berrazeg
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Новые поставки Соединенными Штатами Америки вооружений Тайваню превращают остров в пороховую бочку. Об этом в среду, 5 июля, заявил официальный представитель министерства национальной обороны Китая Тан Кефей.

«Китай выражает решительный протест в связи с поставками США вооружений Тайваню. Американская сторона, не принимая в расчет ключевые озабоченности Китая, грубо вмешивается во внутренние дела КНР, пытаясь усилить степень напряженности в Тайваньском проливе, что равносильно превращению Тайваня в «пороховую бочку» и толканию тайваньского народа в бездну катастрофы», — говорится в опубликованном на сайте минобороны КНР документе.

Тан также призвал американскую сторону соблюдать принцип одного Китая и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, немедленно прекратить продажу оружия Тайваню, а также перестать формировать военный сговор между США и Тайванем в любой форме.

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30 июня стало известно, что Госдеп США разрешил продажу Тайваню боеприпасов калибра 30 мм на сумму $332,2 млн, а также запасных частей для техники, оружия и требуемого программного обеспечения на сумму $108 млн. Комментируя данное решение, военный историк Борис Юлин заявил «Известиям», что обострению ситуации в Тихоокеанском регионе поспособствует продажа Тайваню боеприпасов и военного оборудования. По его мнению, в данном случае американцы снабжают оружием китайских сепаратистов, покушаясь на территориальную целостность Китая.

Ранее, в начале апреля, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не пойдет на уступки по тайваньскому вопросу. Он подчеркнул, что «любой, кто ожидает, что Китай пойдет на эти уступки, предается несбыточным мечтаниям».

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.

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