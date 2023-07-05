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Диетолог рассказала о съедобных продуктах после истечения срока годности

Диетолог Круглова: годный семь дней продукт безопасен еще в течение десяти суток
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Фото: Global Look Press/Hendrik Schmidt
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Производитель при определении сроков годности продукта зачастую подстраховывается и указывает меньший диапазон дат, чем на самом деле. Об этом в среду, 5 июля, заявила диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова в беседе с агентством «Прайм».

«Срок годности — это временной интервал, в течение которого пища сохраняет вкус, запах, физико-химические характеристики и остается безопасной с точки зрения микробиологии», — сказала она.

Разница между сроком годности, установленным при помощи лабораторных исследований, и датами, указанными на упаковке, называется коэффициент резерва. У всех продуктов он различен, отметила Круглова. К примеру, для продуктов с семидневным сроком годности такой коэффициент резерва составляет 1,5. Для товаров со сроком годности 30 дней — 1,3, а продукты, срок годности которых превышает месяц, имеют коэффициент резерва 1,2.

По информации диетолога, данный коэффициент означает, что если на продукте указан семидневный срок годности, то на самом деле он будет безопасен к употреблению в течение десяти суток. Таким образом, самый большой коэффициент резерва наблюдается у детского питания — 2, поскольку производитель с целью избежать возможных негативных последствий уменьшает срок годности на упаковке в два раза.

«По истечении срока годности можно использовать продукты, у которых минимизирован доступ кислорода, потому что большинству патогенных микроорганизмов он нужен для развития», — напомнила эксперт.

Как отметила Круглова, для самостоятельного увеличения срока годности можно замораживать продукты.

Долго сохранять свои свойства и оставаться безопасными для употребления могут те товары, которые содержат в своем составе большое количество естественных консервантов (например, соль, сахар), а также сухие продукты: крупы, бобовые, макаронные изделия и другие. Есть исследования, которые показывают, что соль и сахар могут храниться до 30 лет, а сухое молоко — до 15 лет, поделилась диетолог.

По ее словам, продукты, в состав которых входят растительные жиры и вода, например орехи, сушеное мясо, рыба и яичный порошок, мука, становятся горькими на вкус по истечении срока годности, так как содержащиеся в них жиры вступают в реакцию с кислородом в воздухе.

Круглова рекомендовала обращать внимание не только на срок годности, но и на условия хранения продуктов. По ее словам, хлеб не должен храниться в плотном полиэтиленовом пакете, а фрукты долго не сохранятся при попадании на них прямых солнечных лучей и при высоких температурах.

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Ранее, 26 июня, технолог Елена Фрольцова призвала не есть продукты прямо из холодильника, поскольку это чревато нарушением обменных процессов. Специалист объяснила, что ледяная пища быстрее всего проходит через ЖКТ и не задерживается в желудке достаточное количество времени. Из-за этого белки просто не успевают расщепляться на аминокислоты, что может привести к нарушению обменного процесса в организме.

В мае врач-эксперт по эпидемиологии «Инвитро» Дарья Тихонова рассказала об опасности хранения испорченной еды в холодильнике. По ее словам, это чревато риском заражения кишечными инфекциями. Она добавила, что очень важно соблюдать режим хранения и сроки годности продуктов, регулярно осматривать их на наличие плесени, а при ее обнаружении немедленно выбросить продукт.

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