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Врач рассказала об опасности хранения испорченной еды в холодильнике

Врач Тихонова: хранение испорченных продуктов в холодильнике грозит кишечными инфекциями
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Фото: Global Look Press/Svetlana Vozmilova
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Хранение испорченных продуктов в холодильнике рядом с пригодной в пищу едой чревато риском заражения кишечными инфекциями. Об этом «Известиям» 4 мая рассказала врач-эксперт по эпидемиологии «ИНВИТРО» Дарья Тихонова.

Как отметила врач, речь идет о риске заражения заболеваниями пищевой токсикоинфекцией (ПТИ).

«ПТИ — это обширная группа острых кишечных инфекций, развивающихся после употребления пищи, контаминированной патогенными и условно-патогенными микроорганизмами с накоплением микробной биомассы, а также их токсинов, характеризующихся кратковременными симптомами поражения верхних отделов пищеварительного тракта (гастрит, гастроэнтерит), интоксикацией и обезвоживанием», — объяснила Тихонова.

Поэтому очень важно соблюдать режим хранения и сроки годности продуктов, регулярно осматривать их на наличие плесени, а при ее обнаружении немедленно выбросить продукт. Кроме того, важно регулярно мыть холодильник, отметила врач.

Также она обратила внимание, что не стоит долго хранить в доме органические бытовые отходы, так как при плюсовой температуре быстро начинаются процессы разложения и гниения. Это в свою очередь чревато появлением неприятного запаха, размножением плесневых грибов и созданием благоприятной среды для жизнедеятельности тараканов и мух, которые являются переносчиками патогенных микроорганизмов (возбудители сальмонеллеза, дизентерии, яйца остриц и лентецов).

«Плесневые грибы в процессе жизнедеятельности выделяют микотоксины, которые могут нанести существенный вред здоровью человека. Например, плесневые грибки рода Aspergillus могут вызвать инфекционное заболевание аспергиллез», — добавила Тихонова.

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16 января стало известно, что торговые сети запускают новую технологию, которая будет автоматически проверять сроки годности промаркированных товаров на кассе. Она позволит блокировать просроченный товар на этапе сканирования, люди не смогут его купить.

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